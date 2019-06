Clube Académico de Bragança conquista segundo lugar no Torneio Terras de Payva

Os brigantinos realizaram seis jogos no espaço de dois dias, sábado e domingo, e conseguiram mesmo levar de vencida a formação do FC Porto/Dragon Force, teoricamente a equipa mais difícil da competição.

“Foi uma excelente classificação. Podíamos ter trazido o primeiro lugar mas, não querendo desculpar-me, houve um ou dois jogos em que fomos encostados, não pelas equipas adversárias mas pelos árbitros, isto pelo que me foi transmitido pelos treinadores e directores”, referiu Paulo Gonçalves, presidente do CAB.

Para além do CAB participaram no 1° Torneio Terras de Payva o HC Penafiel, USC Paredes, FC Porto/Dragon Force, CP Sobreira, HC Mealhada e HC Paivense.

A formação sub-13 do Clube Académico está em prova na final four do Torneio de Encerramento da Associação de Patinagem do Porto e Paulo Gonçalves considera que a prestação dos atletas é irrepreensível, apesar de alguns condicionalismos.

“Tivemos que fazer a inversão de algumas jornadas, fazer jornadas duplas porque o pavilhão municipal estava ocupado com actividades já agendadas há algum tempo. Depois sofremos algumas baixas com alguns atletas lesionados e a chamada da Ana à selecção também nos desfalcou”.

O próximo jogo dos brigantinos está marcado para sábado, dia 29, fora de portas, frente ao Paredes.