Clube Académico de Bragança fecha primeira volta a perder

O Clube Académico de Bragança fechou a primeira volta do Campeonato Nacional de Voleibol de Juvenis Femininos com uma derrota, 3-0, frente ao Porto Vólei, segundo classificado, com os parciais de 25-10, 25-19 e 25-9.

O jogo realizou-se esta sexta-feira, à noite, e o horário pode ter pesado na abordagem ao jogo, pois as brigantinas jogam, por norma, às 15h00. “Acabámos por pagar caro o preço da hora do jogo e da deslocação”, disse o técnico, Pedro Jacinto.

As brigantinas não entraram bem no primeiro set frente a um dos clubes candidatos à final eight. “Foi necessário fazer um trabalho de motivação e recuperação das atletas para conseguir entrar no segundo set com consistência e olhar o adversário olhos nos olhos. No terceiro set foi um momento de gerir a equipa e de dar oportunidade de todas disfrutarem de todo o ambiente”, acrescentou.

Apesar de jogar fora de portas, a formação do CAB contou com um forte apoio no Pavilhão do Colégio Efanor. “Estivemos muito bem a nível de assistência numa sexta-feira à noite, no Porto. Antigas atletas do clube que residem no Porto foram-nos apoiar”.

Com cinco jornadas realizadas e a primeira ronda concluída, Pedro Jacinto já olha para a segunda volta e quer pontuar. O treinador mostra-se orgulhoso do trabalho das suas atletas mas considera que podem fazer mais. “Estamos orgulhosos, estamos dentro daquilo que seria a nossa expectativa, pois sabemos os adversários que temos e que estamos no nacional. Mas, não estamos satoisfeitos e penso que podemos fazer mais. Na segunda volta, o objectivo é pontuar. Vamos trabalhar para conseguir isso”, afirmou.

Na próxima jornada, a sexta, primeira da segunda volta, o CAB joga fora com o Castêlo da Maia, líder da competição só com vitórias. O jogo está marcado para dia 1 de Abril, na Maia.