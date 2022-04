Clube Académico de Bragança inicia segunda volta com triunfo caseiro

O Clube Académico de Bragança recebeu e venceu, no domingo, o Vitória SC por 3-1, curiosamente o mesmo resultado conseguido na primeira jornada, realizada em Guimarães.

Um triunfo moralizador, depois de duas derrotas consecutivas, e no início da segunda volta do Campeonato Nacional de Voleibol de Cadetes femininos.

As brigantinas venceram os dois primeiros sets com os parciais de 25-20 e 25-14. Já minhotas conseguiram pontuar no terceiro (23-25) o que levou o encontro para um quarto set. A formação da casa não facilitou, venceu por 25-22, e garantiu a vitória na sexta jornada da competição.

“A pausa no campeonato permitiu-nos trabalhar e corrigir algumas lacunas que existiam na equipa. Apresentámo-nos muito bem no primeiro set e no segundo, quebrámos após o terceiro, mas, felizmente, conseguimos impor-nos no quarto set e garantir a vitória. Esperamos que este triunfo sirva de alento no início desta segunda volta, que espero que seja satisfatória”, referiu Pedro Jacinto, técnico do Clube Académico de Bragança.

Com seis jornadas já realizadas, o CAB ocupa a terceira posição da série A do Campeonato Nacional de Voleibol de Cadetes com 6 pontos.

Para as brigantinas segue-se uma jornada dupla, no dia 24 de Abril recebem o Castêlo da Maia Ginásio Clube e no dia 25 jogam fora com o Leixões. Antes, de 11 a 14 de Abril, participam no Torneio Centenário de Voleibol nos Açores.