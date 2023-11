Clube Académico de Mogadouro vence GD Cem Paus e soma a terceira vitória consecutiva no campeonato

A formação mogadourense triunfou, por 5-10, na visita ao Grupo Desportivo Cem Paus, este domingo, na sétima jornada da Série A da 3ª Divisão de Futsal, disputada no Pavilhão Municipal Prof. Miranda Carvalho, em Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia.

Os dez golos da equipa de Mogadouro foram obtidos pelos bises de Tick, Richie, Paulão, Igor e Samuel.

Com este resultado, o Clube Académico de Mogadouro de Artur Pereira soma 13 pontos e está apenas a um ponto dos líderes AD Jorge Antunes e Amigos Abeira Douro. O Cem Paus está na nona posição com seis pontos.

O Clube Académico de Mogadouro recebe o Ossela, que é penúltimo classificado com 4 pontos, no próximo sábado, às 18h, no Pavilhão de Mogadouro.

Foto: CA Mogadouro