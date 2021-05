Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros vai a votos

Luís Simão, presidente do emblema macedense, não deverá avançar para a recandidatura. Contudo, o dirigente mostra-se disponível para continuar a ajudar noutras funções. “Em princípio não vou avançar. Também tenho de ter vida familiar. Já são oito anos e é altura de parar. Não quer dizer que abandone, eu estou disponível para ajudar quem cá ficar”, disse.

As eleições realizam-se antes do regresso do Macedo aos nacionais, nove anos depois da última presença. É o clube proposto pela Associação de Futebol de Bragança para subir ao Campeonato de Portugal, depois de a prova distrital ter sido dada por terminada após a paragem de quase quatro meses.

A última participação do Macedo em campeonatos nacionais remonta à época 2011/2012, na altura na 2ª Divisão B, acabando por extinguir o plantel sénior por falta de verbas. O clube voltou a competir em seniores em 2018.