Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros na Volta a Portugal de Cadetes

De 2 a 4 de Agosto vai estar na estrada a 12ª Volta a Portugal de Cadetes, que conta com ciclistas com idades compreendidas entre os 14 e os 16 anos.

O pelotão vai contar com o Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros (CCMC) que faz equipa com a SC Bike Team de Paços de Ferreira. “Tivemos que optar por competir com outra equipa, tal como o ano passado no caso do Grupo Desportivo Torre Dona Chama com a Vinhais Extreme, pois a equipa tem que ter cinco elementos. Infelizmente, no nosso distrito não temos muitos cadetes a competir”, explicou Carlos Pires, treinador do CCMC.

Samuel Pires e Sandro Teixeira, do Monóptero Bikers, são os ciclistas que vão pedalar na Volta a Portugal de Cadetes com a camisola do Clube de Ciclismo de Macedo e será a segunda participação na prova.

Carlos Pires não espera facilidades mas acredita que é possível ficar no Top 30. “O ano passado ficamos no lote dos 50 primeiros classificados e este ano, pela qualidade que eles mostraram nas provas da Taça de Portugal, acho que vamos conseguir ficar entre os 30 primeiros. Sei que é ambicioso da minha há parte mas acho que vamos conseguir”.

A prova conta com três etapas, num total de 233,8 Km. O périplo começa na sexta-feira (dia 2), em Abrantes, com a mais extensa etapa de 83,5 km.

A segunda etapa, no sábado, tem um nível maior de exigência com uma contagem de montanha, que definirá os candidatos à camisola amarela.

No último dia, no domingo, os ciclistas têm pela frente uma estirada de 70,3 km que vai ligar Tomar a Ourém, com um prémio de montanha nos últimos dez quilómetros.

Ainda este mês, o Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros participa na Volta a Portugal de Juniores entre os dias 22 e 25.