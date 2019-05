Clube de Ciclismo de Macedo na Taça de Portugal de Cadetes

A prova decorreu, no fim-de-semana, em Anadia com um contra-relógio de 10 km, no sábado, e uma etapa de 80 km no domingo.

Sandro Teixeira, com o dorsal 162, terminou no 59º lugar, com o tempo de 02h11m33s. Quanto a Samuel Pires ficou na 70ª posição com a marcar de 02h12m23s.

Entretanto, o Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros já tem agendado um Encontro Regional de Escolas, relativo à Taça de XCC Juvenil da Associação de Ciclismo de Bragança, no dia 15 de Junho.