Clube Desportivo Miranda do Douro estreia-se a vencer no Distrital de Futsal

Foi uma entrada com o pé direito da formação treinada por Vítor Hugo. O Clube Desportivo de Miranda do Douro, criado no passado mês de Agosto, estreou-se no Campeonato Distrital de Futsal com um triunfo fora de portas, 0-3, frente aos regressados Pioneiros de Bragança.

O experiente Miguel Castro colocou os mirandeses em vantagem logo no terceiro minuto de jogo e cedo os visitantes mostraram para o que vinham.

Mas, os restantes golos só surgiram na segunda metade com a assinatura de Flávio Davide aos 24 minutos e Ricky aos 30’.

Foi um jogo complicado para os brigantinos, tal como técnico, Manuel Nascimento, já previsto. “Foi um jogo difícil e já sabíamos que ia ser assim face ao pouco tempo de trabalho. A maior parte dos jogadores está a dar os primeiros passos no futsal”, referiu o treinador que está de regresso ao emblema violeta.

Manuel Nascimento considera que a sua equipa cometeu “alguns erros, normais nesta fase da época”.

No plantel, destaca-se o veterano Carlos Matos, que regressa a pedido do treinador, depois de já ter abandonado o futsal. “O Carlos regressou a pedido meu e ainda bem que aceitou”.

O técnico antevê dificuldades, mas garante um grupo “dedicado e trabalhador” em cada jornada.

O plantel dos Pioneiros ainda não está fechado e a prioridade é a aposta em jovens jogadores de forma a “construir uma equipa para o futuro”, afirmou o treinador.

E o Clube Desportivo de Miranda do Douro teve uma entrada positiva no campeonato. No entanto, Vítor Hugo frisa que o triunfo só foi possível porque os seis jogadores “encararam o jogo com seriedade”. “Houve momentos menos positivos em que não conseguimos colocar no jogo o que pretendíamos, mas saímos satisfeitos de Bragança. Foi a nossa vitória no primeiro jogo e isso é importante para a nossa caminhada. Queremos continuar a evoluir”, afirmou o treinador.

Vítor Hugo é claro em relação aos objectivos do clube nesta época de estreia. “Os objectivos são simples, dar oportunidade a estes jovens de Miranda do Douro de competir pelo clube a sua terra e ganhar todos os jogos. Queremos ganhar em todas as jornadas”.

O antigo jogador e campeão do mundo universitário de futsal, em 2008, rejeita qualquer rótulo de candidato, lembrando que este é um projecto criado de raiz e com menos de dois meses. “Somos um bebé que acabou de nascer. O clube foi fundado no passado dia 31 de Agosto e não nos podem colocar o rótulo de candidato. Estamos a aprender, a iniciar, temos muita gente que veio de novo. Não podemos ser apelidados de candidatos. Mas, queremos vencer todas as sextas-feiras”.

A partida Pioneiros de Bragança 0 – CD Miranda do Douro 3 fechou a jornada 1 do Campeonato Distrital de Futsal.

Resultados

GD Torre Dona Chama 8 – AR Alfandeguense 3

GD Sendim 4 – E. Arnaldo Pereira/Habinordeste 3

SC Moncorvo 7 – Vimioso 7

CSP Vila Flor 5 – ACDR Ala 4

Pioneiros 0 – CD Miranda do Douro 3