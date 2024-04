Clube Ténis de Mesa de Mirandela conquistou novamente a Taça de Portugal

A equipa feminina do Clube Ténis de Mesa (CTM) de Mirandela venceu a Casa do Povo de Alvito, por 3-0, e conquistou a vigésima sétima Taça de Portugal para o palmarés das transmontanas. Esta foi a quinta vez consecutiva que ergueram o troféu. A final da competição foi disputada em solo açoriano, no domingo, na Praia da Vitória, na ilha Terceira.

Annamaria Erdelyi, Matilde Pinto e Inês Matos venceram os três jogos da final, todos por 3-0.

Quanto ao trajecto do triunfo da Taça de Portugal, nos jogos de sábado, a formação mirandelense eliminou o Juncal nos oitavos-de-final, com vitória por 3-1. Nos quartos-de-final, venceu, também por 3-1, o União Sebastianense. Nas meias-finais, disputadas no domingo, a formação orientada por Xie Juan ganhou 3-0 ao Ala Nun’Álvares.

O CTM de Mirandela, no escalão feminino, somou o vigésimo sétimo título e dilatou a vantagem sobre o Sporting Clube de Portugal, que é o segundo emblema com mais triunfos na competição, com 13 troféus conquistados.