Clubes apurados para as Taças Nacionais pedem criação de uma 2ª Divisão nos escalões de formação

Pioneiros de Bragança, em juniores, e CSP Vila Flor, em juvenis, são os representantes da Associação de Futebol de Bragança que também assinaram o documento. Quanto ao Grupo Desportivo Macedense, em iniciados, segundo apurou o Nordeste, não foi contacto para o efeito.

Na proposta, os emblemas de futsal pedem que à FPF que traga justiça à época e às equipas que tinham conseguido o apuramento para as respectivas taças nacionais e que devido à pandemia da Covid-19 não se realizaram.

“Acreditamos que esta é a solução ideal para evitar todas as injustiças que possam surgir na presente temporada, com a impossibilidade dos clubes que trabalharam ao longo da maior parte da época com o objectivo de se promoverem (a si e aos seus jogadores) numa competição nacional. Assim, o que propomos é a adaptação do modelo de segunda divisão aplicada ao futsal feminino, designadamente um play-off de acesso com todos aqueles que conquistaram o lugar de acesso à respectiva taça nacional e, posteriormente, a criação da segunda divisão, dividida em duas séries para cada um dos escalões sub-15, sub-17 e sub-19”, lê-se no comunicado.

Os subscritores da proposta criticam a desigualdade que há entre as competições de futsal de formação e futebol.

“No futebol todos os campeões distritais sobem ao campeonato nacional, ao passo que no futsal apenas disputam uma taça nacional que tem uma dificuldade extrema para equipas com menos recursos humanos, privando assim os jogadores desses clubes de disputar um campeonato nacional. Não propomos subida directa ao campeonato nacional, mas sim a criação de um patamar intermédio”.

No futsal feminino já é garantido a criação da 2ª Divisão na época 2020/2021, numa prova onde as equipas vão ser classificadas através da disputa da Taça Nacional, onde vão estar 24 equipas e apenas 12 vai ganhar vaga para a 2ª Divisão.