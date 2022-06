CNA entrega reivindicações à directora Regional de Agricultura e Pescas do Norte

Segundo a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) o preço cobrado aos consumidores nos produtos agrícolas pela grande distribuição é, em alguns casos, sete vezes superior em relação ao que é pago aos agricultores. Este foi um dos problemas apresentados pelas associações de agricultores filiadas na CNA que reuniram o início do mês com a Directora Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), Carla Alves.

“Há uma ordem de magnitude da margem que fica na distribuição, e depois no retalho, que é enorme. Daquilo que o consumidor paga, às vezes, é uma questão de 10% ou menos que chega às mãos dos agricultores”, sublinhou.

Vítor Rodrigues, dirigente da CNA, que acrescenta que “apesar de alguns ligeiros aumentos nos preços pagos ao produtor em vários sectores, já há muito que foram absorvidos pelos brutais aumentos

dos custos de factores de produção”, referiu.

Os produtores consideram que “a situação da agricultura na região se agrava a cada dia, em resultado de uma escalada de preços dos principais factores de produção (combustíveis, energia, adubos, fito-fármacos, alimentação animal), com aumentos de mais de 300% em alguns casos”.

Segundo os dirigentes “está em causa a viabilidade de um grande número de explorações” porque os agricultores não aguentam mais a subida em flecha dos preços dos factores de produção, enquanto

os preços pagos pelos produtos que são fruto do seu trabalho se mantêm baixos, esmagando o rendimento dos agricultores e a viabilidade das explorações”.

A CNA entende ainda que as medidas de crise anunciadas pelo Governo ficam aquém do necessário, tendo apresentado na DRAPN um documento reivindicativo, exigindo, por exemplo, a criação de legislação que “proíba a compra de produtos agrícolas abaixo dos custos de produção em todos os elos da cadeia e em particular aos produtores”.

Regular os preços dos combustíveis, “pondo cobro à especulação”, de forma “a repor e manter o preço do gasóleo verde aos níveis do final de 2021”, combater os enormes aumentos dos custos dos factores de produção, implementar a electricidade verde e reforçar o financiamento da medida de apoio à renovação do parque de máquinas, para apoiar todas as candidaturas aprovadas são outras das medidas sugeridas pelas associações de agricultores.

A CNA espera ainda que o ministério possa alargar os apoios de crise aos agricultores e fazer chegar de forma célere e desburocratizada aqueles que já foram aprovados, como os adiantamentos das ajudas e o fundo de crise. Pede também que se dirija a medida de apoio extraordinário do PDR2020 sobretudo para os pequenos e médios agricultores nas zonas de minifúndio, que se compensem os agricultores e produtores de gado pelas perdas devidas a ataques de animais selvagens, em particular de javalis e de lobos, assim como que se concretize o processo eleitoral na Casa do Douro.