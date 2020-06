Côco termina ligação à A.D. Fundão

O guarda-redes, de 29 anos, natural de Carrazeda de Ansiães, comunicou o final de contrato com o clube das beiras através das redes sociais. "Hoje termina a minha ligação com Associação Desportiva do Fundão”, escreveu.

Côco realizou três jogos na baliza dos beirões na época de estreia na divisão maior do futsal nacional. “Quero agradecer a oportunidade de jogar na 1ª divisão portuguesa. Foi com um enorme orgulho que pude representar este grande clube”.

Antes de ingressar na AD Fundão, o guarda-redes representou o Macedense, o Carrazedo de Montenegro e conta com a passagem pelo campeonato romeno, no Imperial Wet.

Foto de A.D. Fundão