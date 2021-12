Cocô termina ligação ao Macedense e vai regressar à Liga Placard

Cocô está de saída d Grupo Desportivo Macedense. O guarda-redes termina a ligação ao emblema de Macedo de Cavaleiros para rumar à Liga Placard. Ao que apurámos, apesar de o guardião ainda não ter confirmado a informação, vai reforçar o Viseu 2001, nono classificado da divisão maior do futsal nacional.

Certo é que a ligação ao Macedense terminou, como o próprio guarda-redes deu conta nas redes sociais. “Termina a minha ligação com o Grupo Desportivo Macedense. Foi com um enorme orgulho que pude representar este grande clube. Obrigado a todos que me acompanharam e que tornaram esta experiência mais enriquecedora. Levo estas amizades para a minha vida. Isto não é um adeus, apenas vamos parar de trabalhar juntos, mas continuamos com toda a amizade e companheirismo que criamos”, escreveu Cocô.

A confirmar-se a transferência para o Viseu 2001 será a segunda vez que o guarda-redes, natural de Carrazeda de Ansiães ruma à Liga Placard, depois de ter representado a AD Fundão na temporada 2019/2020.

Também a direcção do G.D. Macedense já deixou uma mensagem de boa sorte ao guarda-redes. “Muita sorte Côco. Foste, és, e continuarás a ser um dos nossos. Todos os macedenses ficam a torcer por ti”, lê-se na página do facebook do Macedense.

Cocô chegou esta temporada ao Macedense e foi um dos pilares da equipa de Costinha na conquista da manutenção ainda na primeira fase do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão, garantindo a presença na fase de acesso à Liga Placard.

Cocô já tinha vestido as cores do Macedense em 2016/2017, seguiu-se o Carrazedo Montenegro, o Imperial Wet da Roménia, a AD Fundão e o CDRC São Martinho de Mouros na temporada anterior.