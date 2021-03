Comerciantes satisfeitos com regresso ao trabalho

Alguns negócios encerrados desde meados de Janeiro podem retomar a actividade e receber clientes novamente. Carina Gomes tem um cabeleireiro e serviço de estética em Bragança e diz que não esperava recomeçar já a trabalhar, mas ficou satisfeita com a decisão. “Pensei que só desconfinássemos depois do dia 5 de Abril”, mas ainda assim considera que “é uma óptima notícia”. Depois do anúncio do Governo, no passado dia 11, foi “bombardeada com chamadas para marcações, já tenho estas duas semanas completas”. A cabeleireira salienta que teve fortes prejuízos, durante os dois meses em que teve o estabelecimento encerrado. Agora que retomou a actividade, acredita que é possível atender os clientes em segurança até porque além das medidas de segurança já anteriormente implementadas, devido à pandemia, fez algumas adaptações. “Aproveitei o confinamento para fazer obras, mesmo que tenha duas clientes nunca têm contacto, porque dividi o salão em duas partes”, adiantou. Apesar de satisfeita com o regresso à actividade e confiante de que com medidas de segurança, o comércio e serviços podem funcionar, espera não ter de voltar a fechar, mas acredita que “até ao final do ano temos de estar preparados para um novo confinamento”. Cristela Martins tem um salão de manicure e quando as clientes souberam que ia reabrir foi muito solicitada. “Foi a loucura das marcações, as pessoas estavam a precisar imenso de tratarem as unhas, cuidarem de si”, afirma. Para as próximas semanas tem a agenda bastante preenchida. Dal do período que esteve sem abrir o salão, como “meses de espera, um pouco angustiantes, não foi fácil”, por não saber quando poderia reabrir e por ter estado dois meses sem auferir rendimentos para pagar as despesas fixas como renda e impostos. Algumas lojas de bens não essenciais também puderam voltar a laborar, mas apenas com vendas ao postigo. A sapataria onde Margarida Silva trabalha não tinha ainda experimentado este sistema. “Vai ser a primeira vez e espero que haja uma boa recepção, por parte das pessoas”, mas admite que “é complicado”, principalmente porque “não podem experimentar” o calçado, “não podem entrar na loja, a entrada tem de estar bloqueada”, afirmou. Ainda assim acredita que é uma melhor alternativa a estar fechada. “As pessoas estão com vontade de voltar a fazer as suas compras, quando me vêem na rua perguntam quando vou abrir”, referiu.

Desconfinamento em quatro fases

O plano de desconfinamento vai acontecer de forma faseada e dividido por quatro datas. Em primeiro lugar, reabriram as escolas: nas creches, pré-escolar e 1.º ciclo as actividades lectivas presenciais foram retomadas esta segunda-feira, bem como ATL para a mesma idade. Também este dia 15, as livrarias, comércio automóvel e imobiliárias, bem como bibliotecas e arquivos puderam abrir. No comércio de rua é possível fazer vendas, mas apenas ao postigo. O plano de desconfinamento foi apresentado, no dia 11, pelo primeiro-ministro António Costa. Até à Páscoa vai manter- -se o recolher obrigatório e a proibição de circulação entre concelhos aos fins de semana e entre 26 e 5 de Abril. A partir de 5 de Abril, a seguir à Páscoa, os alunos do 2.º e 3.º ciclos vão regressar às aulas presenciais e aos ATL. Também podem reabrir as lojas de bens não essenciais até 200 m2 e que tenham porta para a rua. Quanto às esplanadas, são permitidos grupos até quatro pessoas. Os ginásios também poderão abrir depois da Páscoa, mas sem aulas colectivas, já que as modalidades desportivas de baixo risco vão ser permitidas. As feiras e mercados também serão permitidos, por decisão municipal. Os equipamentos sociais na área da deficiência, os centros de dia, museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares também têm autorização para abrir a partir do próximo dia 5. Numa terceira fase, a 19 de Abril, o ensino secundário e superior também regressam às aulas presenciais. Os cinemas, teatros, auditórios, centros comerciais e todas as lojas também deverão abrir, assim como lojas do cidadão. Quanto aos restaurantes e cafés abrirão também, mas com limitação de horário até às 22h ou 13h ao fim-de-semana e feriados. Eventos exteriores com diminuição de lotação e casamentos e baptizados com lotação reduzida voltam a ser permitidos. Já a 3 de Maio, numa quarta fase de desconfinamento, os ginásios podem abrir sem limitações e os restaurantes, cafés e pastelarias deixam de ter limite de horário, regressam os grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação, casamentos e baptizados com 50% de lotação.