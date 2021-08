Competições da Federação Portuguesa de Futebol vão contar com 33 por cento de público

O Campeonato de Portugal, a Liga 3, o Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão são algumas das provas que fazem parte das competições organizadas pela FPF e que vão voltar a ter público nas bancadas.

O facto de a vacinação estar a evoluir a um bom nível também contribuiu para a abertura dos estádios aos adeptos, mas com um número limite, tal como acontecerá nas competições profissionais.

Mas há recomendações impostas pela DGS para a presença de público, como o uso permanente de máscara e o distanciamento social.

Nas bancadas, os adeptos devem estar sentados, separados por duas cadeiras livres, desencontrados em cada fila e identificados.

Quanto às entradas e saídas devem ter circuitos próprios e separados de forma a evitar o contacto e cruzamento entre pessoas.

Nos jogos com mais de mil pessoas em ambiente aberto ou mais de 500 em recinto fechado é exigido O Certificado Digital Covid-19 ou um teste negativo, realizado nas 72 horas antes do jogo ou teste rápido de antigénio nas 48 horas antes do jogo.