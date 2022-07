Concelho de Bragança representado nos Jogos do Eixo Atlântico por 43 atletas

Começou esta segunda-feira e termina na sexta-feira (dia 8), na cidade da Maia, os XIV Jogos do Eixo Atlântico. A edição conta com a maior participação de sempre de atletas, 2400 de várias cidades do norte de Portugal e da Galiza, Espanha.

O evento transfronteiriço volta a realizar-se depois do hiato de dois anos, devido à pandemia.

A cidade de Bragança faz-se representar por 43 atletas, sendo que oito praticam deporto adaptado, nas modalidades de basquetebol, natação pura e adaptada, atletismo e atletismo adaptado.

Os brigantinos em competição são atletas dos Estrelas Brigantinas, Ginásio Clube de Bragança, Escola de Natação de Bragança, CSP Santos Mártires e Centro de Educação Especial.

Na inauguração dos jogos, esta segunda-feira, participou o grupo de Caretos de Salsas, que acompanhou a comitiva brigantina.

Este ano, são 28 as cidades do Eixo Atlântico representadas nos Jogos do Eixo. Bragança é a única do distrito em competição.

Para além das modalidades já mencionadas, os participantes competem ainda em andebol, futebol 7 e voleibol.

Os Jogos do Eixo Atlântico realizam-se de dois em dois anos com o objectivo de promover o desporto e o convívio entre jovens dos dois países.

Foto de Município de Bragança