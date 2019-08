Concentração Motard de Bragança mantém aposta nos espectáculos de “stunt riding”

Motards de vários pontos do país, da vizinha Espanha até de França rumam no próximo fim-de-semana a Bragança para a XXIX Concentração Internacional. A festa motard começa na sexta-feira (dia 9) e termina no domingo (11).

Perto de chegar às três décadas de história, a concentração motard, organizada pelo MotoCruzeiro, mantém a posta nos espectáculos de stunt riding e este ano traz à capital de distrito o acrobata espanhol Narcis Roca. O piloto vai estrear-se em Portugal. “O programa é variado sendo que o destaque vai para a estreia em Bragança do Narcis Roca. Em termos de espectáculo de freestyle vamos ter também o Jacques NH Pina”, acrescentou Francisco Vara, presidente do MotoCruzeiro.

Este ano juntam-se ao cartaz os pilotos da DSVK, escola espanhola, que prometem animar o dia de sábado. O grupo conta com o brigantino Tiago Rafael. O piloto, de oito anos, está em competição no Campeonato Nacional de Super-Moto em Mini Velocidade. “A ideia é incutir o gosto pelas motos aos mais pequenos, o conhecimento e a formação. Temos o nosso Tiago como exemplo e o MotoCruzeiro está sempre disponível para apoiar. Vamos ter a presença de jovens pilotos do campeonato nacional e de Espanha”.

O passeio nocturno agendado para sábado, às 22h00, continua a ser o ponto alto do programa do evento. Animação não vai faltar prova de arranques de mini Hondas, animação musical com Memórias Band e Jonny’s Grace, cerveja e show de striptease.

A Concentração Internacional de Bragança tem um orçamento de cerca de 25 mil euros, valor semelhante às últimas edições. A 27ª edição abre portas na sexta-feira, junto às Piscinas Municipais, com uma sardinhada e espectáculos de stunt riding. No sábado as atenções centram-se no passeio nocturno e os motards despedem-se de Bragança no domingo.