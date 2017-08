Concentração reuniu cerca de três mil motards em Bragança

A cidade de Bragança recebeu, no passado sábado, cerca de três mil motards na XXVII Concentração Internacional.

A organização continua a apostar nos espectáculos de freestyle para atrair visitantes. Ricardo Domingos foi o cabeça de cartaz do programa da festa motard, o acrobata regressou à capital de distrito três anos depois da última presença.

Este ano, o Moto Cruzeiro apostou na divulgação do evento um pouco por todo o país e não só.

“Tivemos aqui motards de Lisboa, Alfena, Penafiel, Braga entre outras localidades. Este ano mandámos convite para todas as associações motards de Portugal e para algumas em Espanha e deu resultado”, referiu Jorge Pereira, responsável pela secção de Mototurismo do Moto Cruzeiro.