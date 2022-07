Conhecer Carrazeda de Ansiães a correr

Conhecer o território a correr, em família ou com os amigos. O turismo desportivo é cada vez mais procurado e aqui encaixa na perfeição o Ansiães Douro Trail.

A prova, organizada pela empresa Portugal NTN e promovida pelo Município de Carrazeda de Ansiães, vai para a quinta edição, está agendada para o dia 9 de Outubro, e é já uma referência no calendário nacional da modalidade.

Em 2017 surgiu a ideia de trazer o trail para terras de Ansiães e a parceria com a Portugal NTN já dura há cinco anos. “Começamos a trabalhar no território, nos percursos pedestres, conhecemos os elementos do município e eles disseram que gostavam de ter uma parceria para fazer uma prova de trail. Dissemos desde logo que sim e avançamos com a primeira edição em 2017”, recordou João Neves da organização.

O Ansiães Douro Trail é muito mais que um evento desportivo. E que quem participa não vem sozinho. A família e os amigos comparecem em massa o que significa lotação esgotada da hotelaria e da restauração. A economia local agradece. “Nem toda a gente vem para competir. Para competir vêm os atletas que participam nos nacionais. Quem participa não vem sozinho, pois trazem a família e os amigos e toda esta gente ou participa numa actividade, pois para além do trail longo ou curto temos uma caminhada, ou vem apenas para receber os seus atletas na meta. Toda esta gente passa um fim-de-semana diferente em Trás-os-Montes. O nosso território tem muito para oferecer a nível da gastronomia, da cultura, a simpatia do nosso povo e toda a paisagem deslumbrante que tem Carrazeda com vista para o rio Douro”, referiu.

Quem participa tem a oportunidade única de conhecer o Castelo de Ansiães ou o Alto Douro Vinhateiro, classificado pela UNESCO como Património Mundial. E para repor as energias ao longo do percurso pode aproveitar para saborear a fruta “rainha” da vila de Carrazeda de Ansiães, a maçã, pois os pomares pintam as encostas das margens do Rio Douro. “Este percurso começa na vila de Carrazeda de Ansiães, atravessa os pomares até ao Castelo de Ansiães, com uma paisagem lindíssima. Depois, atravessam várias freguesias e entram no Douro com as vinhas a perder de vista e as margens do Douro. Quando sobem têm a zona de pinhal e mais pomares”.

Os participantes chegam de vários pontos do país e já são “fregueses “assíduos em outros eventos da Portugal NTN em Mirandela, Valpaços, Alijó e Sabrosa.

A última edição contou com 460 atletas e agora o objectivo é chegar ao meio milhar de participantes. “Os números tem crescido. Começamos em 2017 com 210 atletas, em 2021 foram 460. É um número considerável que afecta positivamente os territórios adjacentes pois quem vem de longe tem de dormir, comer e ficam o fim-de-semana. Sei que há atletas que vão dormir a vários concelhos, Vila Flor, Mirandela, Chaves, Vila Real. É uma prova que já movimenta muita gente”.

Os padrinhos também ajudam a dar visibilidade à prova. São eles o ultramaratonista João Oliveira e a atleta Flor Madureira. “São dois atletas que já se iniciaram em idade adulta nesta modalidade, são um incentivo para toda a gente. O João já competiu a nível mundial”, destacou João Neves.

O Ansiães Douro Trail é composto por duas corridas com carácter competitivo, o trail longo de 29 quilómetros e o trail curto de 16, 4. Há ainda uma caminhada com uma distância de 11 quilómetros.

A 5ª edição do Ansiães Douro Trail está marcada para o próximo dia 9 de Outubro, em Carrazeda de Ansiães.