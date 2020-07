Consumo de água disparou em Mirandela

Aumentou de forma muito significativa o consumo de água nos últimos quatro meses, em Mirandela, em comparação com igual período do ano passado. Desde Março registou-se um aumento médio de 16% face ao período homólogo de 2019, o que representa mais cerca de 23 mil metros cúbicos por mês em média. A maior incidência registou-se no mês de Junho, quando as 15 mil famílias do concelho gastaram cerca de 198 mil metros cúbicos, mais 40 mil metros cúbicos em relação ao mesmo mês do ano passado e mais 8 mil metros cúbicos, em relação a Maio. Ou seja, no mês passado foram gastos mais 1,3 milhões de litros de água por dia, em comparação com o que aconteceu no mesmo mês de 2019. O aumento abrupto coincidiu com o confinamento por causa da pandemia de Covid-19, com “a continuação do teletrabalho, a permaOlga Telo Cordeiro nência das crianças e jovens em casa, devido ao encerramento das escolas, ao regresso dos jovens estudantes do ensino superior e de emigrantes e pessoas que vivem noutros pontos do país”, explica a autarca Júlia Rodrigues. A situação está a preocupar o município, que decidiu avançar com uma campanha de apelo à contenção no consumo de água, de forma a prevenir eventuais problemas no fornecimento nos próximos meses. “Sabendo-se que os meses de Julho e Agosto são normalmente os meses do ano com maior consumo, se o aumento se mantiver nos mesmos registos, poderão existir condicionamentos no fornecimento de água”, explica a presidente do município, apesar de afirmar que “a situação não está incontrolável”, mas salientando que é necessário “alguma atenção no gasto de água” e “prevenir possíveis condicionamentos do fornecimento”. Neste momento, a empresa “Águas do Norte” já activou a captação dos Eixes, que está normalmente de reserva para situações de urgência ou de escassez de água e já está em funcionamento como prevenção.