Convento de Balsamão vai ser reabilitado para acolher projecto turístico integrado

Para isso, há vários projectos para transformar os 150 hectares que compõem o terreno do convento, no valor global de 17 milhões de euros. Serão várias áreas de negócio, que vão permitir criar 80 postos de trabalho directos, e 200 indirectos. A criação de um hotel de 4 estrelas e a reactivação das termas de Balsamão, desactivadas há mais de 20 anos serão duas das vertentes da iniciativa. “Terá a componente de turismo de saúde e bem-estar, com a formalização das águas termais de Balsamão, na Abelheira, dando outro enquadramento a todo o projecto turístico, com programas integrados entre alojamento e saúde. Haverá também um hotel de quatro estrelas, com 79 quartos, também para estadias longas, recuperando o edificado aqui do cimo do monte de Balsamão, bem como uma casa de hóspedes (guesthouse) na Abelheira, na quota baixa, com mais nove unidades”, adiantou Marco Rebelo, da Coordenação do Projeto Turístico. Haverá ainda um centro multiusos para reuniões e congressos, que poderá ser usada para a vertente corporativa ou outro tipo de eventos e será criado ainda o Museu de Balsamão, que terá uma componente de realidade aumentada, “transpondo um pouco aquilo que é a parte física e tecnológica, contando a história deste o século XIII até à atualidade”. Está previsto que, dentro de três anos, o projecto turístico esteja a funcionar abrangendo outras potencialidades do território, como os trilhos de natureza e espirituais e na área agro-industrial. “O produto turístico em si é muito mais do que um conjunto de investimentos, o que se pretende aqui sob o ponto de vista turístico é criar um destino e uma atracção turística em torno destes 150 hectares, onde teremos uma componente agro-industrial de produtos da terra que vai ser ligada a esta componente turística, com a cervejaria artesanal, a melaria, uma destilaria e uma cozinha regional”, afirmou. Sob o ponto de vista turístico, “o projecto prevê uma componente de mindfulness mas também de turismo natureza, com um conjunto de cerca de 30 actividades de animação turística”. De acordo com o Padre Eduardo Novo, responsável pelo convento do convento e membro da Congregação dos Marianos da Imaculada Conceição, acredita que este será um projecto âncora e de desenvolvimento da região. “Foi desenhado um projecto global e englobante, que visa três símbolos: a luz, a água e o silêncio. O desenvolvimento assenta em cinco áreas: a dimensão espiritual, cada pessoa encontra-se consigo mesmo e na busca de sentido de vida, a dimensão da natureza, a saúde a partir da água, depois a parte agrícola e o próprio convento”, sublinhou Mesmo sendo um projecto turístico, com muitas outras vertentes, e que quando estiver concluído terá capacidade para acolher cerca de 200 pessoas em simultâneo, “não é para massas”. “É um investimento que envolve várias pessoas em várias dinâmicas, e não queremos ter excesso de carga para que o espaço não fique pesado”, afirmou. O projecto também com o apoio da Turismo do Porto e Norte de Portugal. O presidente da entidade, Luís Pedro Martins, considera que é “muito interessante para ajudar a qualificar a oferta turística da região, muito em particular deste subdestino de Trás-os-Montes”. “Sabemos a dificuldade que é fazer com que os turistas internacionais que entram pela área metropolitana do Porto, percorram todo este território e é preciso encontrar razões para que eles o façam. Ao ter aqui uma capacidade hoteleira desta qualidade, aliada a outros produtos que também são importantes para a região da Turismo do Porto e Norte, como é exemplo o termalismo, criam-se outro tipo de experiências”, referiu. A oferta diferenciada “é algo que está muito em voga”. “O chamado turismo criativo, que passa por experiências que os turistas não conseguem encontrar em outras latitudes, poder tosquiar uma ovelha ou ver como se tira o mel, mas também o permitir a reflexão, o contacto mais espiritual para aqueles que o querem fazer”, acrescentou ainda. Algumas das candidaturas já foram aprovadas, mas a concretização do projeto vai depender de financiamento de fundos comunitários, no valor de cerca de 9 milhões de euros. À Congregação dos Marianos da Imaculada Conceição, que é internacional, cabe o investimento directo de 5 milhões de euros e, os restantes 4 milhões, terão de ser conseguidos através de empréstimos. Prevê-se que possa estar concluído e seja aberto ao público em Junho de 2025.