Coronavírus continua a aumentar mortalidade nos lares

O número de óbitos provocados pelo surto de Covid-19 ascende agora a 10, confirmou esta segunda- -feira a Santa Casa da Misericórdia da vila em comunicado. A instituição adianta que todos os idosos que acabaram por falecer infectados com o Sars-Cov-2 “tinham muita idade e patologias associadas”. Há agora 31 utentes positivos, estando um deles internado em estado grave. Entretanto, 27 utentes já recuperaram da doença. Há nesta altura ainda 27 trabalhadores infectados. A Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro informou também que esta segunda-feira foram testados 13 utentes e todos os funcionários da instituição. Na última semana, surtos em lares vitimaram também mais idosos institucionalizados em Mirandela. No lar Nossa Senhora da Paz, da Santa Casa da Misericórdia, faleceram 5 utentes e no lar da aldeia de Vale de Salgueiro, também no concelho de Mirandela um novo surto, identificado há uma semana, provocou uma morte e infectou 32 pessoas: 25 utentes e sete funcionárias, incluindo a própria directora. O surto foi detectado após dois utentes terem sido admitidos no hospital de Mirandela e terem testado positivo ao novo coronavírus, precisamente uma semana depois de todos os utentes terem tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19. “Tinham sido vacinados dia 20, o que me leva a concluir que poderia já haver alguém infectado, mas sem sintomas”, acredita Adérito Gomes, o provedor da SCM Mirandela que gere aquele equipamento.

Surto de Covid-19 na APADI com 30 infectados

Já na APADI (Associação de Pais e Amigos do Diminuído Intelectual), em Bragança, foi confirmado um surto de Covid-19 que conta já com 30 casos positivos: 21 utentes e 9 funcionários. Os primeiros dois casos foram detectados na passada quarta-feira, tendo a instituição, em articulação com a Saúde Pública, testado, entretanto, todos os membros da equipa do LAR 2, tendo o resultado de 21 utentes e 7 trabalhadores sido positivo. Neste momento, todos estão assintomáticos ou com sintomas ligeiros. De acordo com a direcção da APADI, os utentes foram separados e os funcionários infectados estão em isolamento em casa. A instituição garante ainda que “as equipas de trabalho estão asseguradas e garantem a normalidade dos serviços”. Na semana passada, entre os dias 23 e 30, registaram-se, no distrito de Bragança, 1026 novos casos de infecção.