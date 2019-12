Corrida de São Silvestre de Mirandela adiada devido ao mau tempo

A depressão “Fabien”, que chegou este sábado a Portugal, levou ao adiamento da Corrida de São Silvestre de Mirandela, que estava marcada para hoje.

“Nós andamos há dois dias em constante contacto com a Protecção Civil. Nada indicava para isto, mas nós não controlamos o tempo. Assim com estas condições a Protecção Civil e a PSP não autorizam a realização da prova. Custa-me muito mas o mais sensato, porque em primeiro lugar está a segurança dos atletas, foi adiar a prova”, explicou Hélder Silva do Grupo Mirandela a Correr.

A prova vai na segunda edição tinha 340 atletas inscritos de várias localidades. “Temos atletas de toda a região transmontanas e de localidades mais distantes como Porto, Lisboa e Setúbal, o que reflecte o nosso trabalho na organização da prova”.

Já a Corrida da Família, integrada no cartaz da São Silvestre, realizou-se na manhã deste sábado. Mas, o mau tempo condicionou a participação dos atletas mais novos. No entanto, Hélder Silva diz tratar-se de “uma iniciativa inédita e com pernas para andar nas próximas edições”. “É uma forma de cativar as crianças para o atletismo”, concluiu.

A II Corrida de São Silvestre de Mirandela fica agora adiada para o dia 4 de Janeiro. A prova é organizada pelo Grupo Mirandela a Correr e tem o apoio do Município e Junta de Freguesia de Mirandela.