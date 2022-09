Corunha para o eixo da defesa do Macedo

O C.A. Macedo de Cavaleiros quer reforçar o eixo da defesa com Nuno Corunha. O experiente central, de 39 anos, terminou a ligação ao S.C. Mirandela no final da época passada e o regresso ao emblema macedense deve acontecer neste defeso.

João Saraiva, presidente do Macedo, confirmou, em entrevista à Rádio Brigantia, conversas com o jogador. “O Nuno conhece bem o clube. Já tínhamos vontade de trazer o Nuno para o Macedo mas sempre respeitámos sempre as opções dele. Este ano vamos tentar. Ele não renovou com o Mirandela e esta temporada estamos a tentar, dentro da nossa realidade. O Nuno é bom jogador, conhece o clube e acaba por ser da terra, pois mora em Macedo e seria bom para todos”, afirmou.

A confirmar-se a contratação do defesa central será um regresso ao clube que representou nas épocas 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.

Na carreira do jogador seguiu-se o S.C. Mirandela durante sete temporadas e pelo meio há a passagem pelo G.D. Bragança de 2014 a 2017.

Na última época, ao serviço do clube mirandelense, realizou 24 jogos e apontou três golos.