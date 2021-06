Costinha mantém-se no comando técnico do Macedense

Costinha vai continuar no comando técnico do Grupo Desportivo Macedense. O treinador renovou por mais uma temporada, depois de ter garantido a permanência no Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão. “Depois de uns dias de descanso foi fácil de chegar a acordo, colocando na mesa todas as questões que envolvem a planificação da próxima época”, disse Costinha.

O treinador já informou a direcção que pretende manter “o maior número possível de jogadores da época passada” e referenciou potenciais reforços. “Eu costumo dizer que a mais-valia dos clubes é garantir a continuidade dos jogadores. É importante haver uma base forte e de continuidade, caso contrário estamos sempre a começar e a cessar processos e isso não é bom”, sublinhou.

O objectivo para a próxima época passa pela manutenção. “O objectivo é mantermo-nos nas melhores 36 equipas do país e é esse o compromisso que foi estabelecido para a renovação, sendo que mesmo esse é muito difícil”.

Costinha antevê tarefa complicada face à reestruturação do modelo competitivo do campeonato em 2021/202. A prova vai contar com 24 equipas, divididas em duas séries, norte e sul, de 12 equipas cada. A primeira fase é jogada apenas a uma volta.

Na segunda fase, jogada a duas voltas, as seis primeiras equipas classificadas das duas séries vão disputar a subida à Liga Placard, sendo que as duas primeiras sobem directamente à divisão maior do futsal nacional.

As equipas classificadas entre o 7º e o 12º lugar da série Norte e Sul jogam a fase de descida.

O Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão tem pontapé de saída agendado para 18 de Setembro. Os trabalhos de pré-época do Macedense começam no início de Agosto.