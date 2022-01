Covid-19 leva ao adiamento de dois jogos da Divisão de Honra Pavimir

A covid-19 contínua a afectar o futebol. Na Divisão de Honra Pavimir foram adiados dois jogos da jornada 12, que estavam marcados para hoje.

O Vimioso informou que foram confirmados dois casos positivos no plantel, após a testagem realizada na quarta-feira, e um inconclusivo. Em comunicado, o clube referiu ainda que todos os jogadores “estão a cumprir as orientações determinadas pela DGS”, estando em isolamento profilático até ao próximo dia 16.

Perante este cenário o Vimioso não cumpre os regulamentos da competição, ou seja, ter no mínimo 13 jogadores aptos para jogar, pelo que os jogos com o Bragança, marcado para hoje, e com o G.D. Sendim, agendado para o dia 16 de Janeiro, foram adiados.

Também não se realiza, este domingo, o G.D. Sendim – Vila Flor SC. No plantel vilaflorense há quatro jogadores com covid-19 e o número pode aumentar, pois o clube aguarda pelos resultados dos testes realizados à restante equipa. Segundo apurámos os jogadores estão em isolamento e sem sintomas.

No Argozelo também foram detectados quatro casos positivos no plantel, mas o jogo com o Mirandês não foi adiado.

Para a jornada 12 estão apenas marcados os jogos Argozelo – GD Mirandês, GD Moncorvo – Estudantes Africanos, Carção – FC Carrazeda e o dérbi concelhio Rebordelo – FC Vinhais.