Covid-19: Teste obrigatório para entrar nos recintos desportivos

Para entrar em qualquer recinto desportivo, fechado ou ao ar livre, vai ser obrigatório apresentar um teste negativo à covid-19, mesmo para vacinados.

Esta foi uma das medidas apresentadas há instantes por António Costa, após a reunião do Conselho de Ministros, desta quinta-feira, de onde saíram as novas medidas para travar o aumento do número de novos casos de covid-19 em Portugal.

Actualmente, os eventos desportivos não têm um número limite de espectadores e só era necessários a apresentação do certificado de vacinação ou teste negativo.

As mediadas apresentadas pelo Primeiro-Ministro assentam no uso de máscara, que passa a ser obrigatório em espaços fechados, certificado digital e testes negativos e entram em vigor a partir do dia 1 de Dezembro.