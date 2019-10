Cristas defende metade da taxa do IRS e redução do IRC no interior

Assunção Cristas salientou ainda que a sua passagem pelo distrito brigantino serviu para explicar que, “se houver outras condições, quem fica no interior, tem que ser reconhecido e valorizado por isso, pagando, por exemplo, metade da taxa do IRS e as empresas 10% do IRC”. Cristas, que nesta localidade mirandesa visitou a Tanoaria JM Gonçalves e a Fábrica Martins, empresas locais que empregam várias pessoas desta e das aldeias vizinhas, fez ainda questão de assinalar que uma das bandeira do partido é não acreditar num país a “duas velocidades” e, nesta região em concreto, onde o envelhecimento é um tema “muito relevante”, mudando o “contexto” também se mudam os “resultados” e isso passa por “valorizar” quem no território faz vida e por “apostar” em várias áreas como a agricultura, por exemplo. A líder, que sublinhou também a necessidade de ter preços mais amigáveis no que diz respeito às portagens, criticou ainda o Movimento pelo Interior, que apresenta medidas para a política fiscal, ocupação do território e educação e cujo objectivo é a revitalização do interior do país. Cristas deixou claro que nenhum dos partidos por detrás do movimento apresentou “propostas novas” e que, pelo contrário, o CDS tem “trabalho” feito nesse domínio. Questionada sobre o facto do partido estar a perder votos nos últimos anos, no distrito, Assunção Cristas acredita que “o CDS é sempre vítima do chamado voto útil” e do facto de as pessoas acreditarem que até gostam das propostas que o partido apresenta mas que é difícil eleger gente pelo CDS. “Este é o momento de as pessoas serem firmes nas suas convicções e de as pessoas que querem fazer a diferença darem e confiarem o seu voto ao CDS”, acrescentou.