CSP Vila Flor vai estrear-se na 2ª Divisão Nacional de futsal

A formação treinada por Emílio Almendra terminou a fase regular da prova distrital na primeira posição e estava a disputar o play-off quando o campeonato foi suspenso a 12 de Março, e mais tarde cancelado, devido à pandemia da Covid-19.

“Estamos bastante entusiasmados. Sabemos que não vai ser fácil, e com os actuais quadros competitivos as dificuldades aumentam, mas também temos confiança no crescimento da equipa e naquilo que os jogadores têm vindo a conseguir”, reagiu o técnico do CSP Vila Flor.

A falta de experiência na prova nacional é, na opinião de Emílio Almendra, a maior dificuldade, mas está confiante no trabalho e dedicação do grupo. “Vamos tentar que o período de adaptação seja curto para podermos evoluir em teremos competitivos”.

Em termos de plantel, o treinador conta com todos os jogadores da temporada passada e vários jovens oriundos das camadas jovens. Emílio Almendra quer manter o ADN do clube. “O nosso foco sempre foi a formação de jogadores, e foi assim que aqui chegamos. Não vamos mudar essa matriz”, afirmou.

O CSP Vila Flor vai juntar-se ao Grupo Desportivo Macedense, Pioneiros de Bragança e Clube Académico de Mogadouro no campeonato nacional, passando a A.F. Bragança a contar com quatro clubes na competição.