CSP Vila Flor vence pela primeira vez a taça distrital e Macedense faz o triplete

A Final Four da Taça Distrital começou no sábado com os jogos das meias-finais. O CSP Vila Flor impôs-se ao CASC Freixo, em masculinos, com um triunfo por 3-0, que garantiu a presença na final da competição.

O outro finalista, o Vimioso, derrotou o Vale Madeiro por 4-1. Foi uma estreia amarga para Bruno Costa no comando técnico da equipa do concelho de Mirandela. Já o Vimioso conseguiu a segunda presença consecutiva na final da competição e também a segunda derrota.

O CSP Vila Flor foi mais feliz e eficaz. Os comandados de Emílio Almendra venceram por 2-0 com golos de Pedro Teixeira (4’) e Dylan Afonso (34’), o jovem jogador foi figura do jogo pela exibição e o gesto de fair-play.

Contudo, a equipa de Vila Flor teve que suar e manter-se muito concentrada para segurar a vitória. O Vimioso foi combativo e podia mesmo ter marcado, sobretudo na segunda parte. A equipa vimiosense promete dar luta no Play-off do Campeonato Distrital RGlobal, que começa na sexta-feira com a primeira jornada dos quartos-de-final.

É, precisamente, para a segunda fase do campeonato que as equipas viram as atenções. O CSP Vila Flor tem, teoricamente, tarefa mais fácil, enfrenta o Vilariça. O Alfandeguense joga com o Vimioso, o GD Torre Dona Chama defronta o CASC Freixo e o vale Madeiro joga com o Futsal Mirandela.

Irene volta a mostrar veia goleadora e faz hat-trick na final

Em femininos o Grupo Desportivo Macedense fez o triplete a jogar em casa. Depois da conquista do Campeonato de Abertura e do Distrital, as comandadas de Paulo Touças conquistaram a taça ao bater na final os Pioneiros de Bragança por um expressivo 8-0.

Irene Favas assinou um hat-trick e voltou a ser um dos pilares do emblema de Macedo de Cavaleiros.

O jogo foi pouco atractivo e valeu pela entrega das jogadoras e a festa final. Nas meias-finais, o Macedense eliminou o Santo Cristo com um triunfo de 2-0 e as brigantinas derrotaram o Futsal Mirandela por 4-0. As mirandelenses apresentaram-se bastante desfalcadas, com apenas três jogadoras.

A época para o Macedense ainda não terminou. O GDM tem pela frente a Taça Transmontana em que vai defrontar os Amigos de Cerva e a Taça Nacional.