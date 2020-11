CTM Mirandela afastado da Taça de Portugal de Ténis de Mesa

A formação masculina do CTM Mirandela, que compete na 2ª Divisão de Honra Zona Norte, perdeu, este domingo, em casa por 0-3, na primeira eliminatória da Taça de Portugal de Ténis de Mesa masculina.

Depois deste resultado, a equipa orientada por Isidro Manuel Borges está eliminada da taça e vira as atenções para o campeonato. “O CTM vai continuar focado naquilo que são os seus principais interesses para esta época, que passam por fazer um campeonato tranquilo no segundo nível do Ténis de Mesa português”, lê-se na página oficial do clube no facebook.

O próximo jogo dos mirandelenses é com o Guilhabreu B para o campeonato, no dia 12 de Dezembro.

Foto de CTM Mirandela