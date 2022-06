CTM Mirandela “B” conquista o penta

O CTM Mirandela voltou, mais uma vez, a mostrar a sua supremacia no panorama nacional do ténis de mesa feminino. Depois do título conseguido pela equipa principal na 1ª Divisão, a formação B garantiu, no domingo, a conquista do Campeonato Nacional da 2ª Divisão.

Mariana Santa Comba, Inês Gonçalves e Joana Pinto confirmaram o penta campeonato.

A formação treinada por Isidro Borges levou de vencida Os Ugas-ADC Ega por 3-0, num jogo realizado em Vila Real relativo à última jornada da competição.

A equipa da cidade do Tua começou por vencer o jogo de pares. A dupla Mariana Santa Comba/Joana Pinto bateu Svetlana Shokareva / Leonor Ferreira por 2-3.

A nível individual, Mariana Santa Comba levou de vecida a atleta Liliana Esteves por 0-3 e Inês Gonçalves conseguiu o mesmo resultado diante Svetlana Shokareva.

Este é o quinto título consecutivo conquistado pela equipa mirandelense. Na segunda posição ficou o Nun´Álvares. As duas equipas vão manter-se na 2ª Divisão Nacional feminina, pois pelos regulamentos da prova não podem subir de divisão. São promovidas ao escalão principal do ténis de mesa Os Ugas – ADC Ega e o CCR Arrabães, que terminaram o Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Zona Continente e Açores no 3º e 4º lugares, respectivamente.

Na zona da Madeira, o primeiro classificado foi o ADC Ponta Pargo “B” e o segundo o CTM Ponta do Sol, que não compareceu para a disputa da Fase Final.

Foto de FPTM