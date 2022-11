CTM Mirandela campeão regional da Europe Trophy Women

A última participação do CTM Mirandela em provas europeias aconteceu há 12 anos. Agora, a equipa da cidade do Tua não só voltou a competir a nível internacional como recebeu, no fim-de-semana, a primeira fase da região D da Europe Trophy Women, o teceiro nível europeu, organizada pela ETTU (European Table Tennis Union), o organismo que gere a modalidade na Europa.

E se nas competições portuguesas as transmontanas dominam o panorama nacional, nesta não fugiu à regra. O CTM Mirandela, com Mariana santa Comba, Rita Fins, Matilde Pinto e Inês Matos, venceu esta fase com seis vitórias em seis jogos.

A treinadora do CTM Mirandela estava à espera de maiores dificuldades. “Vencemos sem grande dificuldade, pensei que as coisas seriam bem mais difíceis, mas as minhas jovens jogadoras estiveram muito bem em todos os jogos e acabaram por ser mais fortes do que todas elas”, afirmou Xie Juan, em entrevista à Rádio Terra Quente.

Apesar do sucesso desportivo, o presidente do clube, Isidro Borges, reclama mais apoios para que a afirmação europeia do clube seja possível. “Não será por razões desportivas que não vamos conseguir, porque este fim-de-semana voltamos a dar prova do nosso real valor, mesmo sem a nossa jogadora mais forte, a Annamaria Erdelyi, com todas estas jovens jogadoras de Mirandela, três delas com idades entre os 14 e os 17 anos, mas o que pode comprometer a nossa ambição europeia é a parte financeira, e continuo a pensar que Mirandela ainda não conhece muito bem o enorme potencial que aqui tem”, lamentou.

No Pavilhão da Reginorde, em Mirandela, passaram sete equipas, quatro italianas e três portuguesas. Três clubes passaram ao Play-Off final da Europe Trophy Women”, entre elas o CTM Mirandela.

Foto de CTM Mirandela