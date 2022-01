CTM Mirandela com fim-de-semana cem por cento vitorioso

A equipa B feminina venceu, em casa, o CCR Arrabães por 3-2, na jornada 4 do Campeonato Nacional de Ténis de mesa da 2ª Divisão.

Inês Salgado e Joana Pinto começaram por vencer o jogo de pares. A equipa mirandelense contou ainda com Inês Gonçalves.

A formação da cidade do Tua ocupa o segundo lugar, com 26 pontos, e no dia 29 de Janeiro defronta o GGR Regufe, um jogo relativo à jornada 11.

No sector masculino, a equipa composta por Rafael Kong, Bernardo Pinto e Andrei Bukin continuam imparáveis e firmes na liderança da 2ª Divisão Honra, após o triunfo por 4-0 frente ao CP Alvito.

Na 2ª Divisão Masculina, o CTM Mirandela B também venceu, 3-2 a ARC Sobrão com o contributo de T. Belchior, Pedro Gonçalves, Frederico Michan e António Esteves.

Os mirandelenses ocupam o quarto lugar com 15 pontos e no dia 22 de Janeiro defrontam o GD São Cibrão.

Foto de CTM Mirandela