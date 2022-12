CTM Mirandela com fim-de-semana cem por cento vitorioso

A formação feminina do CTM Mirandela segue isolada na liderança do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Ténis de Mesa com 35 pontos em nove jornadas

A primeira posição foi reforçada as três vitórias conseguidas na tripla jornada realizada este fim-de-semana.

As mirandelenses começaram por vencer, na sexta-feira, na Madeira, a ADC Ponta do Pargo por 1-4, com uma equipa formada por atletas muito jovens, Inês Matos, Rita Fins e Matilde Pinto.

No sábado, também frente à formação madeirense, mas em Mirandela, o CTM, já com a experiente Annamaria Erdelyi, repetiu o resultado do dia anterior.

A equipa orientada por Xie Juan fechou o fim-de-semana e o ano com chave de ouro ao carimbar no domingo a terceira vitória em três dias, 4-1 frente ao Sporting CP.

No sector masculino, a equipa B do CTM Mirandela somou um triunfo caseiro e inequívoco por 4-0 com a ATM Pousada. Pedro Gonçalves, Lisandro Blasco e Joaquin Marini garantiram mais uma vitória ao emblema transmontano, que lidera a 2ª Divisão com 34 pontos.

Foto de CTM Mirandela