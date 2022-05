CTM Mirandela conquista 22º título nacional e mantém domínio do ténis de mesa feminino em Portugal

Objectivo cumprido. O CTM Mirandela é campeão nacional de ténis de mesa feminino.

O emblema da cidade do Tua confirmou, este sábado, a conquista do 22º título, após o triunfo caseiro por 3-1 frente ao Juncal dos Açores, no segundo jogo da final do play-off do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Ténis de Mesa.

As mirandelenses partiram em vantagem para o segundo encontro, pois tinham vencido, há duas semanas, nos Açores, por 0-3.

No jogo de pares, a dupla Ana Hursey/Rita Fins não deu hipóteses a Raquel Andrade e Tatiana Garnova. As treansmontanas venceram por 3-0.

Em singulares, Annamaria Erdelyi não foi feliz na partida com Tatiana Garnova ao perder por 2-3.

Confiança e motivação não faltaram às jogadoras locais e a resposta positiva chegou logo de seguida com Ana Hursey a levar de vencida (3-0) Janet Effiom.

Para finalizar, Rita Fins também venceu (3-0) o jogo em singulares, onde teve como adversária Raquel Andrade.

A formação treinada por Xie Juan, que há 25 anos representa o CTM, sendo que 17 foram como jogadora, fecham com chave de ouro a temporada, pois as mirandelenses já tinham conquista a Taça de Portugal e a Supertaça.

No total, no que diz respeito à equipa feminina, o CTM Mirandela soma 22 títulos nacionais, 25 Taças de Portugal e 19 Supertaças.

Foto de FPTM