CTM Mirandela conquista Supertaça José Manuel Amaro

A equipa feminina do CTM Mirandela entrou a vencer na nova temporada. A formação orientada por Xie Juan, campeã nacional e detentora da Taça de Portugal, conseguiu um triunfo por 3-2 frente ao Sporting CP, que lhe permitiu trazer na bagagem de regresso a Trás-os-Montes a 19ª Supertaça do historial do clube. O jogo realizou-se no Centro de Alto Rendimento de Ténis de Mesa, em Vila Nova de Gaia.

O CTM Mirandela alinhou com a estreante Reeth Rishya, da Índia, a internacional sérvia Annamaria Erdelyi e a atleta formada em Mirandela, Rita Fins. A internacional gaulesa Anna Hursey não jogou, por se encontrar lesionada.

Do lado de Alvalade, Maria Xiao, que já representou o CTM Mirandela e foi a representante de Espanha nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, fez equipa com Patrícia Santos e Helena Pedroso.

Maria Xiao venceu os dois jogos frente a Reeth Rishya e a Annamaria Erdelyi na partida decisiva foi mais forte e o CTM conquistou a 19.ª Supertaça da sua história.

No sector masculino, o Sporting venceu o GD Toledos por 3-0 e conquistou a 16.ª Supertaça e sétima consecutiva.

Entretanto, já está definido o calendário de jogos da 1ª divisão feminina, temporada 2021/2022. O sorteio ditou que o CTM Mirandela viaja até à Madeira para defrontar a ADC Ponta do Pargo na jornada inaugural, marcada para o dia 22 de Outubro.

Em masculinos, o clube mirandelense inicia a participação na 2ª Divisão de Honra, Zona Norte, frente ao CP Alvito, no dia 9 de Outubro.

Já o CTM Mirandela B joga em casa com o NCR Valongo na primeira jornada da 2ª Divisão, Zona Norte, também a 9 de Outubro.

Foto de FPTM