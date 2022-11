CTM Mirandela conquista Supertaça José Manuel Amaro pela 20ª vez

São já 20, em 25 edições realizadas, o número de vezes que o CTM Mirandela venceu a Supertaça José Manuel Amaro.

Esta terça-feira, as mirandelenses, treinadas por Xie Juan, trouxeram para a cidade do Tua mais um troféu conquistado após o triunfo por 3-1 frente ao GDCS Juncal, num jogo realizado no Pavilhão Municipal de Mozelos.

Annamaria Erderlyi começou por vencer Letícia Charamba no jogo de singulares por 3-0. Na partida seguinte, Inês Matos perdeu, 2-3 com Tatiana Garnova. Mas, Matilde Pinto e Annamaria Erderlyi venceram os jogos seguintes, ambas por 3-1, e garantiram a conquista da 20ª Supertaça, a terceira consecutiva.

Em masculinos, o Sporting CP conquistou o troféu pela 17ª vez ao derrotar o GDCS Juncal por 3-0.

O Sporting CP e o CTM Mirandela são os campeões nacionais em títulos e venceram também a Taça de Portugal.

Foto de FPTM