CTM Mirandela consolida segundo lugar na 1ª Divisão masculina

Os mirandelenses venceram esta quinta-feira, em casa, o GDCAAA Guilhabreu por 4-0, em jogo da jornada 11 e ocupa a segunda posição com 20 pontos numa prova liderada pelo Sporting CP com 28 pontos.

No fim-de-semana que se avizinha, os mirandelenses têm pela frente jornada dupla na viagem à Madeira. Amanhã o CTM Mirandela joga com o CD 1º Maio e no domingo defronta o CD São Roque.

Foto de CTM Mirandela