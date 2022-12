CTM Mirandela de pedra e cal na liderança

As mirandelenses somaram, este sábado, mais um triunfo, 4-0 frente à União Sebastianense em jogo de acerto de calendário relativo à terceira jornada.

Inês Matos, a experiente Annamaria Erdelyi e a jovem promessa Matilde Pinto construíram o triunfo caseiro.

A formação da cidade do Tua reforçou a liderança da competição, tem agora 23 pontos, mais quatro que o Sporting CP.

Na próxima jornada, marcada para o dia 16 de Dezembro, o CTM Mirandela joga fora com a ADC Ponta do Pargo.

Em masculinos, Lisandro Blascos, Bernardo Pinto e Pedro Gonçalves assinaram para uma vitória do CTM Mirandela na 2ª Divisão, 4-0 com o CRC Neves. Os mirandelenses lideram com 27 pontos.

