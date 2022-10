CTM Mirandela defronta GDCS Juncal na Supertaça José Manuel Amaro

A formação feminina do CTM Mirandela vai disputar a 25ª edição da Supertaça José Manuel Amaro e defronta o GDCS Juncal.

A formação da cidade do Tua parte como favorita, pois é a detentora do troféu e procura vencer pela 20ª vez. As mirandelenses dominam a competição. O CTM Mirandela é também a equipa campeã nacional em título e vencedora da Taça de Portugal de Ténis de Mesa.

A Supertaça José Manuel Amaro será o segundo compromisso da temporada das transmontanas e o segundo jogo com a formação açoriana, já que no dia 30 de Outubro as duas equipas defrontam-se para o Campeonato Nacional da 1ª Divisão feminina.

Em masculinos, o troféu vai ser disputado pelo Sporting CP, que venceu em 2021 e conta no seu palmarés com 16 supertaças, e também pelo GDCS Juncal.

Os jogos vão ter transmissão em directo, via streaming, na página de Facebook e no canal de Youtube da FPTM.