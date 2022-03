CTM Mirandela em vantagem no play-off

O Clube Ténis de Mesa de Mirandela deu hoje mais um passo para a revalidação do título nacional. A formação mirandelense venceu, nos Açores, o U. Sebastianense por 1-3 no primeiro jogo das meias-finais do play-off do Campeonato Nacional da 1ª Divisão feminina de Ténis de Mesa.

O emblema transmontano, que terminou a fase regular destacado na primeira posição, com 47 pontos, começou por perder o jogo de pares (3-2). A dupla Rita Fins/Reeth Rishya defrontou Charlotte Carey e Leila Oliveira.

Em singulares, Reeth Rishya não deu hipóteses a Raquel Martins e venceu por 0-3, com os parciais de (8-11, 5-11, 5-11).

Annamaria Erdelyi levou de vencida a mesatenista Charlotte Carey por 1-3 (3-11, 7-11, 6-11) e Anna Hursey conseguiu o mesmo resultado, mas com os parciais de 8-11, 11-3, 9-11, 9-11, frente a Leila Oliveira.

No outro encontros das meias-finais, o GDCS Juncal alcançou um triunfo por 2-3 com a ADC Ponta do Pargo.

A segunda mão das meias-finais do play-off do Campeonato Nacional da 1ª Divisão feminina de Ténis de Mesa realiza-se em Mirandela, no dia 16 de abril, e em caso de nova vitória do CTM Mirandela vai jogar a final. Se vencer o U. Sebastinanense será realizado um terceiro jogo.

As mirandelenses procuram conquistar o 22º título nacional do palmarés do clube e fazer uma época em pleno, depois de já ter conquistado, esta época, a 19ª Supertaça do seu historial e a 25ª Taça de Portugal.

