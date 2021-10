CTM Mirandela entra a vencer

A equipa feminina do CTM Mirandela venceu, esta sexta-feira, a ADC Ponta Do Pargo por 2-3, um jogo relativo à primeira jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Ténis de Mesa.

As mirandelenses alinharam com Mariana Santa Comba e Rita Fins, que perderam o jogo de pares, 3-2, frente à dupla Melinda Ciurcui/Stefanie Harbo, e Annamaria Erdelyi, que venceu por duas vezes em individual (0-3 com Melinda Ciurcui e 0-3 com Olga Chramko). Quanto a Rita fins derrotou Stefanie Harbo por 0-3.

O CTM Mirandela volta a jogar amanhã, na segunda jornada, também fora, com o LFC Lourosa.

As transmontanas são as actuais campeãs nacionais e procuram revalidar o título. O CTM Mirandela domina o ténis de mesa feminino, soma 21 campeonatos da 1ª Divisão.

No passado mês de Setembro, as mirandelenses conquistaram a 19ª Supertaça José Manuel Amaro, depois do triunfo por 3-2 frente ao Sporting CP.