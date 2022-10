CTM Mirandela entra a vencer no Campeonato Nacional da 1ª Divisão feminina

Campeão em título o CTM Mirandela entrou da melhor forma no Campeonato Nacional da 1ª Divisão feminina de ténis de mesa.

As mirandelenses receberam a GDCS JUNCAL e venceram por 4-1. Um triunfo construído por Matilde Pinto, Inês Matos e Annamaria Erdelyi.

Em masculinos, o CTM Mirandela realizou jornada dupla na 1ª Divisão com um triunfo por 4-2 com a Galomar e derrota coma Ponta do Pargo por 2-3.

Quanto à equipa B somou um triunfo fora de portas por 3-2 com o Lousada, num jogo a contar para o Nacional da 2ª Divisão. Pedro Gonçalves, João Prada e Lisandro Blasco foram os obreiros da vitória.

Foto CTM Mirandela