CTM Mirandela inicia campeonato com dupla vitória

As mirandelenses conseguiram dupla vitória nos encontros realizados no fim-de-semana, 4-1, frente às equipas do Ala Nun´Álvares, no sábado, e LFC Lourosa, no domingo.

O CTM Mirandela, campeão nacional por 20 vezes, é um crónico candidato ao título e conta com dois reforços para a nova temporada, a russa Mariia Malanina (n.º 206 do ranking mundial) e a chinesa Zhang Yifan, ainda júnior. A equipa mirandelense manteve a internacional sérvia Annamaria Erdelyi e a internacional lusa Rita Fins.

Na última época não houve campeão nacional em título já que terminou de forma precoce devido à pandemia da Covid-19.

Na segunda divisão feminina, a equipa B da cidade do Tua venceu, em casa, o Alvito por 4-0 com Ana Domingues, Clara Correia, Sílvia Santos, Inês Salgado e Mariana Santa Comba.