CTM Mirandela perde liderança

Ontem, na jornada 9 do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Feminina de Ténis de Mesa, a equipa da cidade do Tua saiu derrotada do encontro com o Juncal por 1-4. Frente à formação açoriana alinharam Annamaria Erdelyi, Matilde Pinto, Rita Fins e Inês Gonçalves.

Já este domingo o CTM defrontou a União Sebastianense, também dos Açores, 2-3 foi o resultado.

A transmontanas perderam a liderança do campeonato para o Juncal (22 pontos) e ocupam agora o segundo lugar com 16 pontos. O pódio fica completo com a União Sebastianense, no terceiro lugar, com 15 pontos.