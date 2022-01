CTM Mirandela perde primeiros pontos da temporada

O Clube Ténis de Mesa de Mirandela averbou, no fim-de-semana, as duas primeiras derrotas da temporada, ambas por 3-2, mas continua na liderança da 1ª Divisão feminina.

No sábado, a equipa transmontana defrontou o U. Sebastianense FC, em jogo da jornada 10, e apresentou-se bastante desfalcada, a experiente Annamaria Erdelyi foi ausência sentida.

A formação de Mirandela entrou mal, perdeu o jogo de pares, Mariana e Rita Fins não conseguiram bater a dupla Charlotte Carey/Leila Oliveira e perderam pelos parciais de 11/7, 11/9 e 11/3. Reeth Rishya venceu os dois jogos em singulares, 6/11, 5/11, 4/11 com Joana Mota e 12/10, 9/11, 11/6, 3/11, 3/11 frente a Raquel Martins.

No domingo, Inês Salgado, Rita Fins e Reeth Rishya voltaram a perder, 3-2, com o GDCS Juncal, em jogo da 11ª jornada.

Apesar dos dois resultados negativos, as mirandelenses continuam destacadas no primeiro lugar da classificação, com 36 pontos.

No próximo fim-de-semana, o CTM volta a ter jornada dupla. No domingo recebe o Boa Hora FC e na segunda-feira, dia 31, defronta, também em casa, o Sporting CP.

No sector masculino, o CTM Mirandela B perdeu, 3-2, com o GD São Cibrão, um jogo a contar para a jornada nove do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Norte.

A equipa que conta com os mesatenistas Frederico Michan, Pedro Gonçalves e Tomás Belchior ocupa o quarto lugar, com 16 pontos.

Na próxima jornada, marcada para sábado, os mirandelenses jogam fora com o NCR Valongo.