CTM Mirandela reforça liderança

A equipa da cidade do Tua conseguiu, no fim-de-semana, dupla vitória. As actuais campeãs nacionais começaram por vencer no sábado, na jornada 5, o Boa Hora FC por 1-4, num jogo em que alinharam Anna Hursey, Rita Fins e Annamaria Erdelyi.

No dia seguinte, no domingo, as mirandelenses bateram o Sporting CP por 2-3, na sexta jornada da competição.

O CTM Mirandela amealhou sete pontos em dois jogos, nas contas gerais tem 22 e lidera isolado o campeonato.

Na próxima jornada, marcada para o dia 8 de Dezembro, as transmontanas defrontam a equipa da Ala Nun´Álvares.

Na segunda divisão feminina, a equipa B do CTM levou de vencida o Regufe por 4-0 e ocupa o terceiro lugar com 13 pontos.

No sector masculino, o CTM venceu, fora de portas, o Ginásio de Valbom por 1-4, na quarta jornada da Divisão de Honra Zona Norte. Os mirandelenses estão na segunda posição com 8 pontos.

Na 2ª Divisão masculina, o CTM perdeu, 4-0, com o São Cosme na quarta jornada do campeonato.