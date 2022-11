CTM Mirandela reforça liderança na 2ª Divisão masculina

O CTM Mirandela B continua no primeiro lugar da 2ª divisão norte masculina com 23 pontos. A liderança ficou ainda mais sólida após o triunfo por 0-4, este sábado, em Vizela, com a AD Jorge Antunes, num jogo relativo à jornada 6.

Lisandro Blasco e Pedro Gonçalves começaram por vencer a dupla Simão Ferreira/Daniel Martins por 0-3.

Em singulares, Lisandro Blasco levou de vencida o atleta João Picos por 0-3. O mesmo resultado foi conseguido por Bernardo Pinto com Daniel Martins e por Pedro Gonçalves frente a Simão Ferreira.

O CTM Mirandela B volta a jogar no próximo dia 3 de Dezembro. Os mirandelenses recebem o último classificado, o CRC Neves.

Foto de CTM Mirandela