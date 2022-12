CTM Mirandela reforça liderança na 2ª divisão masculina

O CTM Mirandela B venceu, no sábado, o Vitória SC por 2-3, na oitava jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão masculina de ténis de mesa.

A equipa fornada por Bernardo Pinto, Pedro Gonçalves e Lisandro Blascos segue na liderança da competição com 30 pontos.

Na próxima jornada, marcada para sábado, dia 17, o CTM Mirandela joga em casa com a ATM Pousada.

No Campeonato Nacional da 1ª Divisão masculina, os transmontanos começaram por vencer na passada quinta-feira o GDCAAA Guilhabreu por 4-0, em jogo da jornada 11. Já no fim-de-semana, a equipa constituída por Martin Bentancor, Rafael Kong e Yu Kayma somaram duas derrotas na Madeira, 3-2 com o CD 1º Maio e 4-1 com o São Roque.

Os mirandelenses terminam o ano na quarta posição com 21 pontos e no dia 6 de Janeiro de 2023 defrontam a AR Novelense.

Foto CTM Mirandela